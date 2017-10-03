Это адаптированный перевод статьи Bloomberg. Другие материалы издания можно прочитать по ссылке.

У создателя самой популярной видеоигры последних лет PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) ирландца Брендана Грина долго не складывалась карьера. Он выучился на фотографа и на графического дизайнера, но так и не добился заметных успехов в этих сферах. Когда ему перевалило за тридцать, он женился на бразильянке и переехал в Бразилию, а когда отношения кончились разводом, у Грина не осталось денег даже на обратный билет. Он жил в четырех часах езды от Сан-Паулу, зарабатывая $316 в месяц на веб-дизайне и фотосъемках концертов и свадеб.

Чтобы скоротать время, он играл в видеоигры. Когда ему наскучила его коллекция игр, он увлекся моддингом – модификацией кода игр для создания версий «под себя». Владея основными навыками программирования, он внес изменения в военный шутер Arma 2, превратив его в симулятор выживания по мотивам японского фильма «Королевская битва». В его версии на необитаемый остров десантируются сто игроков, они ищут различное вооружение – от арбалетов до сковород, а затем убивают друг друга. Выживший становится победителем.

Концепция игры, предложенная Грином, сразу же стала популярной. Его модификация стала привлекать тысячи игроков каждую неделю. Чтобы избежать юридических конфликтов с производителями Arma 2, он, как это принято в моддинге, не стал брать деньги с пользователей и платил за онлайн-серверы из своего кармана. Вернувшись в Ирландию, он продолжил вносить правки в свою модификацию игры – на своем пике она набрала около 70 тысяч пользователей, пока в конце 2014 года ее не лицензировала Sony и не выпустила игру под названием H1Z1.