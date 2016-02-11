Лауреатами Нобелевской премии по физике стали профессор Массачусетского технологического института Райнер Вайсс и профессора Калифорнийского технологического института Кип Торн и Барри Бэриш. Об этом сообщается на сайте премии.

Награда вручается «за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн». Половину премии получит Вайсс, вторую разделят поровну Торн и Бэриш.

https://twitter.com/NobelPrize/status/915153825551482882

Физики объявили, что обнаружили гравитационные волны с помощью детектора LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), в феврале 2016 года. Проект LIGO предложили в 1992 году Вайсс, Торн и Рональд Древер из МТИ. Тогда же СМИ выразили уверенность, что за это открытие наверняка вручат Нобелевскую премию.

В 2016 году нобелевскими лауреатами по физике стали Дэвид Таулес, Данкан Халдейн и Джон Костерлиц. Награду присудили за открытие «странных» состояний материи.

Размер Нобелевской премии в 2017 году вырос на миллион шведских крон и достиг 9 млн крон ($1,1 млн). В текущем году награда вручается в 109-й раз.