Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) впервые в истории открыла дело о мошенничестве при ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение криптовалюты). Регулятор 29 сентября предъявил обвинения выходцу с Украины Максиму Заславскому и двум возглавляемым им компаниям REcoin и Diamond Reserve Club.

Что обещали инвесторам компании? REcoin Заславский позиционировал как первую в мире криптовалюту, которая обеспечена недвижимостью. Вырученные за токены средства предполагалось, по его словам, вкладывать в рынок недвижимости. Аналогичная ситуация была с DRC World; эта компания, как утверждалось, инвестирует средства в алмазы и бриллианты.

В чем суть обвинений? SEC считает, что фактически компании Заславского не вели никакой деятельности и не совершали никаких бизнес-операций. Регулятор подчеркивает, что в ходе сбора денег Заславский заявлял инвесторам о наличии команд брокеров и юристов, однако фактически его компании никого не нанимали. Сборы REcoin также, по данным SEC, не превышели $300 тысяч, хотя бизнесмен объявлял о привлечении $2–4 млн.

Что говорит сам бизнесмен? Заславский назвал безосновательными предъявленные обвинения и пообещал «воевать» с регулятором в судах. Он подчеркнул, что проекты ведутся не за счет собранных денег, а за счет его собственных средств, а деньги инвесторов используются лишь для формирования резервов. Бизнесмен также заявил, что все инвесторы могут в любой момент забрать свои средства.

Чем грозят бизнесмену полученные обвинения? Обвинения SEC не лежат в области уголовного права, поэтому на данный момент компаниям Заславского грозит только запрет на деятельность и штраф; также они будут обязаны вернуть привлеченные деньги. При этом SEC при необходимости может передать материалы в прокуратуру для начала уголовного преследования. Сам бизнесмен не исключает возможность такого поворота дел, предполагая, что из него могут сделать «козла отпущения».

Что дальше? В ближайшее время дело по существу будет рассматривать федеральный окружной суд Бруклина. SEC добилась, что до решения суда счета компаний и самого бизнесмена будут заморожены.

Кто такой Заславский? На странице Заславского в фейсбуке (не имеет официального подтверждения личности от соцсети) его местом рождения указана Одесса, а местом получения высшего образования – Школа права имени Бенджамина Кардозо в Нью-Йорке. В июле 2017 года имя Заславского упоминалось в украинских СМИ в связи со скандалом: как утверждалось, аффилированные с ним фонды ввозили коммерческие товары на Украину через одесский порт из Соединенных Штатов под видом гуманитарных грузов.