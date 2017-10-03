Нобелевский комитет сегодня присудил премию по физике Райнеру Вайсу, Барри Бэришу и Кипу Торну: американские ученые обнаружили гравитационные волны, а также внесли вклад в развитие детектора лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (ЛиГо). По мотивам исследований Кипа Торна в 2014 году в прокат вышел научно-фантастический фильм «Интерстеллар», в котором он выступил консультантом. В книге «Интерстеллар: наука за кадром» (вышла в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» в 2015 году) Торн увлеченно рассказывает о гравитации, черных дырах и прочих таинственных явлениях. «Я работаю в науке уже с полвека. Большую часть времени я получал от своего занятия исключительное удовольствие, а кроме того, оно дало мне глубокое понимание нашего мира, нашей Вселенной», – пишет автор, когда-то решивший стать ученым под влиянием фантастических романов Айзека Азимова. Впрочем, экранная популяризация сложных научных открытий оставила у Торна известное разочарование: режиссер «Интерстеллара» Кристофер Нолан как мог старался упростить сценарий, и «гравитационные волны стояли на вылет первыми». По иронии, то, что не вошло в голливудский фильм, было в итоге отмечено Нобелевской премией.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru