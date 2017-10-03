Неделю назад в Конгрессе США состоялись слушания, посвященные коррупции в Украине. Украинский телеканал NewsOne анонсируя их заявил, что тему будут обсуждать представители «комитета по финансовым вопросам», и обещал «шокирующие подробности». На слушания приехали спикеры из Украины – включая олигарха, депутата Верховной Рады Сергея Таруту.

«Выступил с речью на обсуждении в Конгрессе вопроса коррупции в нашем Национальном банке, – написал Тарута в фейсбуке. – Я приехал сюда, как депутат украинского парламента, который гордится своей страной, своим народом. Но которому стыдно за свое государство».

Однако после того, как появились детали, ситуация предстала в странном виде. На следующий день Нацбанк Украины заявил, что никакого официального мероприятия на эту тему в Конгрессе не было. «В действительности, в арендованной комнате состоялось малочисленное неофициальное мероприятие, организатором которого выступил представитель лоббистской компании», – сообщил он, обвинив олигарха во лжи.

Теперь информацию подтвердили и американские журналисты. По их данным, мероприятие прошло в подвальном помещении Капитолия, а организовал его бывший конгрессмен Конни Мак, сохранивший связи в парламенте. При этом во время слушаний он говорил, что по-прежнему является конгрессменом.