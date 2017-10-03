Соглашение с ОПЕК о сокращении нефтедобычи принесло в бюджет России дополнительные доходы в размере от 700 млрд до 1 трлн рублей. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак, передает «Прайм».

Министр пояснил, что доходы были получены благодаря повышению цен на нефть примерно на 30% по сравнению с началом 2016 года после достижения договоренностей с ОПЕК. От сделки выиграли и российские нефтяники.

«Конечно, эффект от сделки для компаний меньше, чем для бюджета за счет укрепления рубля и прогрессивной шкалы налогообложения, зависящей от цен на нефть. Тем не менее, поверьте, компании не в убытке», – заверил Новак.

В ноябре 2016 года государства, входящие в ОПЕК, впервые с 2008 года договорились о снижении объемов нефтедобычи – на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Не входящие в организацию страны в декабре того же года подписали аналогичное соглашение, предусматривающее совокупное сокращение нефтедобычи почти на 600 тысяч баррелей в сутки.

Президент РФ Владимир Путин в конце прошлого года говорил, что соглашения о сокращении добычи нефти принесут выгоду всем участникам рынка. В частности, он подчеркнул, что повышение стоимости сырья в среднем на $10 за баррель принесет российским нефтекомпаниям дополнительные доходы в размере 750 млрд рублей, а бюджету РФ – 1,75 трлн рублей.