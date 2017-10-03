Активиста и основателя движения «Божья воля» Дмитрия Цорионова (Энтео) отстранили от деятельности организации. Об этом в фейсбуке написала Людмила Одегова, называющая себя новым единоличным руководителем «Божьей воли».

«Цорионов, до публичного покаяния в святотатстве, в котором он принимал участие во время акции около Министерства юстиции и др., отстраняется мною от всех дел движения. Он не имеет право проводить акции и давать какие-либо комментарии от имени движения», – подчеркнула она.

Как пояснила Одегова, Цорионов «сдружился с нераскаянными богохульниками» из группы Pussy Riot и «стал проводить с ними совместные акции в рамках движения “Божья воля”, где они глумились над Священным Писанием». Она также обвинила его в клевете на епископа Орехово-Зуевского Пантелеймона (Шатова), который якобы дал благословение на эти акции.

«Расцениваю его действия как предательство движения “Божья воля” и людей, которые, доверившись Дмитрию Цорионову, сделали его главой и лицом нашего движения. <…> Если Бог хочет кого-то наказать, Он лишает этого человека разума. Это и произошло с Дмитрием Цорионовым, который увлекся самопиаром и ради этого начал заигрывать и раболепствовать перед богохульниками и антиклерикалами из богемной тусовки, лишь бы только не выпасть из информационного поля», – заключила Одегова.

В комментариях к сообщению Одеговой сам Цорионов, говоря об акции около Минюста и участии в ней Марии Алехиной из Pussy Riot отметил, что «нельзя отталкивать людей на их пути к Богу». «Я не делал это от лица движения какого-то, не обращался к какой то определенной социальной или религиозной группе. Там были в итоге православные миссионеры, протестанты, атеисты, даже нацболы. Все, кому не все равно на то, что чиновники приравнивают чтение книг к митингам, требующим согласования», – добавил он.

В разговоре с РБК Цорионов объяснил заявление Одеговой тем, что она обиделась на него: «Несколько месяцев назад я прекратил общение с Людмилой. Мне кажется, в этом есть что-то личное, что-то связанное с ревностью, по-человечески я ее понимаю».

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