Суд Испании согласился экстрадировать в США российского программиста Петра Левашова, обвиняемого в кибератаках. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Левашов говорил, что опасается за свою жизнь в случае выдачи американским властям. Он объяснял, что ему «будут насильно вводить наркотики, чтобы получить информацию», а также предполагал, что в течение года будет убит или покончит с собой.

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