Президентская кампания Алексея Навального, о начале которой он объявил почти год назад, подошла к поворотному моменту. Беспрерывная серия согласованных митингов в регионах закончилась на Нижнем Новгороде: власти назвали акцию незаконной и за призывы за участие в ней арестовали Навального и главу его штаба Леонида Волкова на 20 суток. Оппозиционеры считают, что это сделано, чтобы не дать провести большой митинг в Санкт-Петербурге в день рождения Владимира Путина. За последние несколько месяцев Навальный открыл свои представительства примерно в восьми десятках городов России и собрал, по собственным подсчетам, более 600 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения. Законодательство РФ не позволяет Навальному, имеющему судимость по тяжкой статье, избираться президентом, однако он сам заявляет, что такой запрет прямо противоречит Конституции. Republic вспоминает наиболее яркие моменты предвыборной кампании Навального.

Численность региональных митингов

Таймлайн кампании

13.12.2016 Алексей Навальный объявляет о намерении принять участие в выборах президента в 2018 году. Месяцем ранее Верховный суд РФ после соответствующего требования ЕСПЧ отменил приговор Навальному по делу «Кировлеса», отправив дело на пересмотр. До этого судимость по тяжкой статье была препятствием, не позволявшим Навальному избираться.

08.02.2016 Суд в Кирове, пересмотрев дело «Кировлеса», приговаривает Навального к пяти годам условного срока и штрафу. Вновь полученная судимость опять лишает Навального права участвовать в выборах. Сам политик утверждает обратное и заявляет, что будет продолжать кампанию.

02.03.2017 Фонд борьбы с коррупцией публикует на YouYube расследование об активах премьера страны Дмитрия Медведева. «Он вам не Димон. Он серьезный дяденька-коррупционер», – комментирует Навальный появление ролика. Видео быстро набирает вирусную популярность; к сегодняшнему дню ролик набрал почти 25 млн просмотров.

26.03.2017 В десятках крупнейших городов страны проходят организованные Навальным и его сторонниками митинги против коррупции с требованиями к властям отреагировать на факты из фильма о Медведеве. В Москве мэрия отказалась согласовать акцию на Тверской улице, не предложив требуемой по закону альтернативы, в связи с чем Навальный счел акцию автоматически согласованной и призвал сторонников выходить на нее. В итоге на акции были задержаны около тысячи человек, в том числе сам Навальный.

27.03.2017 Тверской суд Москвы арестовывает Навального на 15 суток за неповиновение полицейскому и штрафует на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированного митинга. Административные аресты и штрафы параллельно с этим получают десятки рядовых участников акции; на нескольких из них заводятся уголовные дела за нападения на полицейских.

27.04.2017 На Навального нападают у офиса ФБК в Москве и выплескивают ему в лицо зеленку. У политика диагностируют химический ожог глаза; полиция начинает доследственную проверку, однако уголовное дело пока не возбуждает. Позже станет известно, что дело все-таки возбуждено, однако полиция отпустит после беседы активистов движения SERB, которых сторонники Навального опознают на видео.

03.05.2017 Кировский областной суд признает приговор Навальному по делу «Кировлеса» законным, и он вступает в силу. Руководитель предвыборного штаба политика Леонид Волков подчеркивает, что президентская кампания ведется «безотносительно этого решения». В ЦИКе напоминают, что Навальный не имеет права участвовать в выборах и обвиняют ведущего кампанию политика в «манипулировании» людьми.

04.05.2017 Навальному выдают загранпаспорт, после чего он сразу же уезжает в Испанию, где ему проводят операцию по восстановлению глаза, пострадавшего при атаке зеленкой. До этого Навальному не выдавали паспорт на протяжении пяти лет. Позже политик заявит, что перед получением документа написал письмо руководителю Администрации президента Антону Вайно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердит получение письма, однако подчеркнет, что оно было передано в профильное ведомство, и Кремль к выдаче паспорта отношения не имеет.

12.06.2017 В крупных городах России проходит новая серия протестных акций, организованных Навальным и его сторонниками. В Москве митинг изначально согласовывают на проспекте Сахарова, однако накануне его проведения оппозиционер неожиданно призывает своих сторонников выходить на Тверскую улицу, обвинив власти в угрозах подрядчикам, которые должны устанавливать сцену. По итогам митинга задержаны несколько сотен человек. Сам Навальный, которого задержали еще при выходе из дома, получает 30 суток ареста. Позже наказание снижают до 25 суток.

15.09.2017 С началом нового политического сезона Навальный объявляет о том, что намеревается ездить по регионам и лично проводить встречи с избирателями в крупных городах. Первым таким городом 15 сентября становится Мурманск. В следующие два дня Навальный встречается с потенциальными избирателями в Екатеринбурге и Омске, еще через несколько дней – во Владивостоке и в Хабаровске. Все мероприятия, на каждое из которых приходит несколько тысяч человек, согласованы с местными властями и проходят без происшествий.

21.09.2017 Комитет министров Совета Европы, ведущий надзор за исполнением решений ЕСПЧ, признает, что власти РФ продолжают нарушать права Навального и призывает Москву обеспечить его доступ к выборам. Минюст РФ в официальном заявлении по поводу ситуации выражает мнение, что решение комитета «демонстрирует явную политизированность и предвзятость». Российские власти подчеркивают, что считают постановление ЕСПЧ по делу «Кировлеса» исполненным, так как дело было пересмотрено, а компенсация Навальному выплачена.

29.09.2017 Накануне очередной встречи с избирателями, которая должна была состояться в Нижнем Новгороде, Навального, находящегося в это время в Москве, задерживает полиция «за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии». Через несколько часов его отпускают под обязательство явки в суд, а акция в Нижнем Новгороде в итоге проходит без самого политика; на ней задерживают нескольких его сторонников. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш выражает мнение, что задержание Навального «связано с его обещаниями провести митинг на Дворцовой площади Санкт-Петербурга». Митинг планировалось провести 7 октября, Навальный утверждал, что местные власти в нарушение законодательства отказывались его согласовывать.

02.10.2017 Симоновский суд Москвы отправляет Навального под арест на 20 суток. Из материалов, зачитанных на заседании, следует, что призывами к несанкционированному митингу суд счел предложения Навального выйти на акцию в Нижнем Новгороде. Сам политик считал ее согласованной, объясняя это тем, что организаторы согласились на предложенную властями площадку, а уже после этого мэрия отозвала свое разрешение, что не предусмотрено законом. Одновременно с Навальным Савеловский суд Москвы по той же самой административной статье дает 20 суток ареста Леониду Волкову.

07.10.2017 На этот день Навальный планировал встречу с избирателями в Санкт-Петербурге. После заявлений городских властей о том, что митинг оппозиционера в любом случае не будет разрешен ни на одной из площадок, Навальный сказал, что в таком случае встретится со сторонниками на Марсовом поле и оттуда дойдет пешком до Дворцовой площади. После ареста который Навальный назвал «подарком на юбилей Путину», политик предложил своим сторонникам провести митинг без его участия. «В конце концов, вам не нужен Навальный, чтобы проводить встречи с Навальным», – заявил политик перед тем, как отправиться в спецприемник.