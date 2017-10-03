Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, который покинул должность по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Одновременно Путин назначил временным руководителем региона вице-спикера Госдумы, руководителя фракции «Единой России» Владимира Васильева. На встрече с ним Путин отметил, что ему бы хотелось, «чтобы республику возглавил человек с опытом федеральной работы, политик федерального уровня», «политический тяжеловес».

Президент указал, что Дагестан – один из важнейших российских регионов, «не говоря уже о Кавказе». «Это очень красивая республика, красота ее не только в природе, красота которой очевидна, но прежде всего в людях, которые там живут», – добавил Путин.

Как отмечают «Ведомости», Васильев станет первым главой Дагестана в постсоветское время, который не родился в республике (Васильев – уроженец Клина). До избрания в Госдуму в 2004 году Васильев занимал пост заместителя министра внутренних дел РФ.

Абдулатипов руководил Дагестаном в течение трех лет. О своей отставке он объявил 27 сентября, допустив, что впоследствии займется научной и общественной деятельностью. До этого своих постов лишились губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, самарский губернатор Николай Меркушкин и глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.