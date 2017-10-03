Почти сразу после единого дня голосования Кремль вернулся к обновлению губернаторского корпуса. Вторая с начала 2017 года волна отставок и назначений пока коснулась Нижегородской и Самарской областей, Красноярского края, Ненецкого автономного округа и Республики Дагестан. В ряде регионов решения об отставках приняты, но преемники пока окончательно не утверждены. В СМИ распространяются также списки других субъектов РФ, где губернаторам вот-вот придется паковать чемоданы. Кремль, а вслед за ним и экспертное сообщество фокусируются на теме прихода к власти технократов, омоложения власти и даже в какой-то степени ее модернизации.

Обновление губернаторского корпуса «по-новому» началось в 2017 году и стало логичным продолжением кадровых перестановок 2016-го. Кремль, пытаясь продать обществу свои решения, сформулировал красивую формулу, где засидевшихся пожилых и не очень эффективных губернаторов стали заменять на молодых и успешных профессионалов с современным образованием и неплохими связями на самом верху. Логика из этого следовала простая: возникла потребность в новом поколении управленцев, что и подвигло федеральный центр на знаковые и весьма масштабные обновления. В рамках такой логики назначения становятся важнее отставок, а подбор новых кадров – политически более значимым решением, чем увольнение старых. Но это, мягко говоря, не совсем так.