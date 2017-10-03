Фигура нового руководителя Дагестана стала самой неожиданной за осеннюю волну отставок губернаторов. Поиски преемника Рамазана Абдулатипова продолжались почти неделю. В результате регион возглавил бывший замминистра внутренних дел, вице-спикер Госдумы Владимир Васильев, хотя на этом посту ожидали увидеть представителя Росгвардии.

Этой осенью Кремль, по словам высокопоставленных источников, намерен сменить в общей сложности около десяти губернаторов. И в большинстве регионов, которых коснулась новая волна отставок, ситуация развивалась однотипно: руководителя субъекта федерации вызывали в Москву, сообщали о готовящемся увольнении, вместе с ним подбирали кандидатуры преемников, после чего одного из них утверждал президент; затем происходила встреча Владимира Путина и уходящего губернатора под камеры. В случае с Дагестаном этот шаблон был сломан.