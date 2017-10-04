В Китае шеринговая экономика развивается в самых разнообразных сферах. Например, там стало популярным мобильное приложение Ta Qu, пользователи которого могли арендовать секс-кукол в натуральную величину на любой вкус – от корейской домохозяйки до русской девушки-подростка. Кукол Ta Qu можно назвать технологичными: они запрограммированы так, чтобы издавать стоны в нужный момент. Стоимость аренды составляла $45 в день (залог – $1200), а операторы уверяли, что кукол после использования тщательно моют. Но недавно сервис Ta Qu был закрыт властями. Впрочем, он лишь крупица на набирающем популярность в Китае рынке секс-кукол, ведь в стране очень остро ощущается нехватка женщин.

Из-за укоренившегося в культуре китайцев особого отношения к сыновьям, а также длившейся более 30 лет политике одного ребенка, к 2030 году в Китае будет насчитываться 30 миллионов мужчин без пары. Чтобы ликвидировать этот критический разрыв и другие демографические трудности, два года назад правительство отказалось от политики «одна семья – один ребенок», но ущерб сексуальным отношениям целого поколения уже нанесен. Пекин не может по мановению волшебной палочки материализовать в стране достаточное – размером примерно с население Канады – количество женщин. О том, как простые китайцы решают этот вопрос, пишет лауреат Пулитцеровской премии Мей Фонг в статье для Foreign Policy.