Басманный суд Москвы постановил уничтожить колбасу из корзинки, которая стала вещественным доказательством по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на адвоката экс-министра Викторию Бурковскую.

По ее словам, «колбаска, которая была в корзинке, была уничтожена как скоропортящаяся» 17 мая 2017 года по просьбе следствия. Бурковская выразила недоумение, почему вещдок уничтожили спустя полгода после задержания Улюкаева (это произошло 14 ноября). Она добавила, что не знает, что случилось с самой корзиной и вином, которое там было вместе с колбасой, поскольку защита никогда не видела корзину «От Иваныча».

Источник «Би-би-си», знакомый с материалами дела Улюкаева, сказал, что не знает, уничтожены ли вместе с колбасой корзина и вино. В Следственном комитете не стали комментировать находящееся в суде дело, в Росимуществе и в Басманном суде оперативный комментарий не дали.

О «корзинке с колбасой» упоминалось в разговоре главы «Роснефти» Игоря Сечина и Улюкаева, которого обвиняют в вымогательстве $2 млн у нефтяной компании за одобрение сделки по приватизации «Башнефти». Деньги в разговоре не упоминались, речь шла о сумке и корзинке, где, как был убежден Улюкаев, находилось вино и колбаса. При задержании в сумке обнаружили $2 млн.