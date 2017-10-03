В Киеве представили новый Государственный земельный кадастр, который начнет работать на базе технологии блокчейн, сообщает Bloomberg. Перевод регистрации земель на блокчейн – часть земельной реформы, которая проходит на Украине по требованию МВФ.

Использование блокчейна для регистрации сельскохозяйственных участков усилит доверие к реестру, заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк. По его словам, создание защищенной и прозрачной системы регистрации позволит украинцам быстро проверять данные из земельного кадастра, а также поможет в процессе снятия запрета на продажу сельскохозяйственных участков на Украине, который действует с 2001 года.

В Киеве была показана бета-версия платформы, разработкой которой занималась компания-производитель майнингового оборудования BitFury. Кроме того, в работе участвовала международная организация Transparency International, которая поставила Украину на 131 место из 176 в индексе восприятия коррупции.

О планах Украины перевести часть государственных реестров на блокчейн было объявлено в апреле. Тогда правительство подписало с BitFury меморандум о взаимопонимании.

Технология распределенного реестра на Украине уже используется для предоставления государственных услуг. В сентябре госпредприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» провело первый аукцион на базе блокчейна.

Кроме того, на Украине проводятся сделки с недвижимостью на платформе криптовалюты Ethereum. В конце сентября основатель издания TechCrunch Майкл Аррингтон приобрел у девелопера Марка Гинзбурга квартиру в Киеве за $60 тысяч.