Владимир Мединский сейчас – идеальный персонаж для компьютерной или настольной политологической игры. За него вступилась министр образования Ольга Васильева – это плюс сто очков. Но совсем недавно с подачи Натальи Поклонской его отставки требовали в Госдуме – это минус пятьдесят. А Дмитрий Песков в вопросе о Мединском занял подчеркнуто нейтральную позицию – допустим, это плюс двадцать. Но на Мединского бросает тень скандал с памятником Калашникову – это еще минус пятьдесят. Зато Никита Михалков, кажется, остается союзником Мединского – пускай это еще будет плюс двадцать. А тем временем «делом реставраторов», которое само по себе очень серьезный удар по Мединскому, передано в суд – еще минус сто.

Игра, может быть, не самая захватывающая, но, по крайней мере, ее конечный результат останется неизвестным до самого финала. Есть ли место в этой игре экспертному совету ВАК, рекомендовавшему отобрать у Мединского его ученую степень – да, разумеется, есть. В непрекращающейся аппаратной борьбе вокруг министра культуры скандал с его диссертацией стоит через запятую со всеми атаками на него и контратаками его покровителей. Даже если люди, инициировавшие этот скандал, ничего такого не имели в виду, их действия в любом случае выгодны недоброжелателям министра и невыгодны тем, кто хочет, чтобы он оставался на своей должности, и какими бы идеалистами ни были критики Мединского из научной и околонаучной среды, для циничных аппаратчиков, у которых наверняка и своя кандидатура на министерство давно подобрана, и планы на министерские денежные потоки давно придуманы – для них и идеалисты будут отличными союзниками.