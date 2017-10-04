Alphabet (материнская организация Google) отключила телеканал Russia Today от премиум-пакета рекламы. Об этом сообщила представитель холдинга, пишет Bloomberg.

Канал был представлен на сервисе Goggle Preferred. Он позволял рекламодателям выбирать самый популярный контент, чтобы размещать там свою рекламу. Отмечается, что канал отключили после недавнего обновления сервиса.

Такое решение стало результатом расследования в Конгрессе США о российском вмешательстве в выборы. Google, Facebook и Twitter обязали дать показания по этому вопросу.

В Russia Today сообщили, что проверяют информацию об исключении телеканала из Google Preferred.

У канала Russia Today на YouTube cейчас более 2,2 млн подписчиков.

Минюст США в сентябре потребовал от обслуживающей RT компании зарегистрироваться в стране в качестве иностранного агента. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян заявила, что «при худшем развитии событий» RT может прекратить вещание в США.