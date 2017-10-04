В 2013 году хакеры получили доступ ко всем 3 млрд аккаунтов Yahoo. Об этом сообщили в компании.

Ранее в компании оценивали число пострадавших от взлома в 1 млрд.

Хакеры получили имя, даты рождения, телефоны, адреса электронной почты, хешированные пароли, а также вопросы и ответы для восстановления пароля. При этом им не удалось получить информацию о кредитных картах.

Минюст США в марте предъявил обвинение в атаке на Yahoo сотрудникам ФСБ Дмитрию Докучаеву (арестован в России по делу о госизмене), его начальнику Игорю Сущину и еще одному сотруднику ФСБ, чье имя не называется. В американском ведомстве считают, что для взлома они наняли хакеров Алексея Белана и Карима Батарова.

Россия отказалась выдать США сотрудников ФСБ. Белан и ранее был в розыске в США, однако сейчас находится в России «под защитой властей». Батарова арестовали в Канаде 14 марта.