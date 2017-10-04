«Альфа-групп» работает над созданием собственного digital-банка, который будет специализироваться на дистанционном обслуживании. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Банк будет принадлежать «Альфа-групп» и станет конкурентов Альфа-банка. Сообщается, что он не будет повторять модель существующих digital-банков.

Как рассказал близкий к группе собеседник издания, дистанционное обслуживание не подойдет всем клиентам Альфа-банка, однако часть из них будет переходить на новую модель. По этой причине в группе хотят, чтобы у них было, что предложить клиентам.

Чистая прибыль Тинькофф-банка, который работает с клиентами дистанционно, по МСФО в первом полугодии 2017 года составила 7,6 млрд рублей.