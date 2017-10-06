Ученые призывают правительства во всем мире контролировать выбросы парниковых газов, поскольку их нарастающий объем ускоряет процесс изменения климата. В последнее десятилетие объем выбросов одного из них – метана – начал стремительно расти вопреки всем прогнозам. В начале двухтысячных он составлял примерно 1750 ppb (молекул метана на миллиард молекул воздуха), а сегодня – 1830 ppb. При этом объем выбросов продолжает увеличиваться, на что не раз обращали внимание многие специалисты.

Причина скачка вызвала жаркие споры. Большинство ученых сходились во мнении, что это следствие использования топлива. Теперь эту точку зрения могут пересмотреть. В ходе исследования Объединенного исследовательского института глобальных изменений, которое финансировало NASA, выяснилось, что вклад жвачных животных в скачок выброса метана в атмосферу сильно недооценен. В силу устройства своего пищеварения они обильно выделяют парниковые газы.