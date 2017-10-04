Суд города Салоники принял решение о выдаче США россиянина Александра Винника, которого американские власти обвиняют в легализации $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сайту ВТС-Е я не имею никакого отношения. Я не являюсь ни владельцем, ни управляющим, ни бухгалтером. Я технический эксперт – независимый технический эксперт. Это один из моих клиентов», – заявил Винник в начале заседания.

Адвокат Винника заявил, что он обжалует это решение.

Винника задержали в Греции по запросу США в июле. В это же время биржа перестала работать из-за того, что ее серверы конфисковало ФБР по делу об отмывании денег. Биржа отрицает, что связана с Винником.

Как писало «Би-би-си» Винника также подозревают в причастности к отмыванию денег, полученных во время хакерской атаки на японскую биржу криптовалют Mt Gox.