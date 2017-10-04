Европейский университет сменил статус с вуза на научно-исследовательский институт (НИИ). Об этом сообщила руководитель аппарата ректора Алла Самолетова, передает ТАСС.
Университет прекратил обучение студентов. Из низ 10% перевелись в друзие вузы, а остальные были отчислены.
«Мы будем пытаться получить лицензию до бесконечности, но не знаем, сколько на это потребуется времени», – добавила Самолетова.
Университет добровольно сдал лицензию Рособрнадзору в июле 2017 года. До этого университет судился с Роспотребнадзором из-за его решения лишить вуз лицензии. Администрация Санкт-Петербурга также в одностороннем порядке расторгла с университетом договор аренды.
С июля Европейский университет дважды подавал заявки на получение новой лицензии, однако Рособрнадзор вновь обнаружил нарушения.
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