Европейский университет сменил статус с вуза на научно-исследовательский институт (НИИ). Об этом сообщила руководитель аппарата ректора Алла Самолетова, передает ТАСС.

Университет прекратил обучение студентов. Из низ 10% перевелись в друзие вузы, а остальные были отчислены.

«Мы будем пытаться получить лицензию до бесконечности, но не знаем, сколько на это потребуется времени», – добавила Самолетова.

Университет добровольно сдал лицензию Рособрнадзору в июле 2017 года. До этого университет судился с Роспотребнадзором из-за его решения лишить вуз лицензии. Администрация Санкт-Петербурга также в одностороннем порядке расторгла с университетом договор аренды.

С июля Европейский университет дважды подавал заявки на получение новой лицензии, однако Рособрнадзор вновь обнаружил нарушения.