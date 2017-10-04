Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Жак Дюбош, Йоаким Франк и Ричард Хендерсон. Об этом сказано на сайте премии.

Награду вручили за вклад в развитие криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул. Она позволяет наблюдать молекулы после очень быстрой заморозки, таким образом сохраняется их естественная структура.

https://twitter.com/NobelPrize/status/915514258053529601

Новый метод позволяет замораживать биомолекулы в движении – это важный шаг как для базового понимания работы клеток, так и для развития фармацевтических препаратов. Хендерсон первым получил трехмерное изображение белка с атомарным разрешением с помощью электронного микроскопа. Дюбоше разработал метод получения мономолекулярной пленки, с которой происходит съемка фотографий, а Франк создал методику обработки изображений для создания конечной структуры белка.

Ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике и медицине. Райнер Вайсс, Кип Торн и Барри Бэриш получили награду за исследование гравитационных волн, а Мэна Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг – за изучение «биологических часов».

Размер Нобелевской премии в 2017 году составил 9 млн крон ($1,1 млн).

В 2016 году Нобелевскую премию по химии получили Жан-Пьеру Соваж и Фрейзеру Стоддарт «за проектирование и синтез молекулярных машин».