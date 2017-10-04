Референдум в Каталонии – как, впрочем, и любой кризис в Европе, США или Украине – является своего рода «смыслом жизни» для российской пропаганды. Интонация, которая сложилась в государственных СМИ за последние годы, – почти ноу-хау: там научилась растравливать, расчесывать любую рану и смаковать подробности чужой ошибки или трагедии под видом «объективного пересказа» или даже «сочувствия». В середине августа ведущий одной из авторских программ «Вести ФМ» дал в эфир запись ужасающих криков людей, разбегающихся во время теракта в Барселоне, и прокомментировал их так: «Послушайте, вот это и есть та самая благополучная Европа». 3 октября ведущая все той же радиостанции задает вопрос спортивному обозревателю: «Скажите, а если Каталония отделится, под каким флагом она будет выступать на чемпионате мира по футболу?» Невинность этой фразы, ее обыденность передают единственное сообщение: «Нам хотелось бы, чтобы было так». В подобных случаях госрадио и телевидение превращаются в сплошные «каталонские вести». Все то же самое было во время референдума в Шотландии, во время выборов в Америке, во Франции, в Голландии, не говоря уже кризисе мигрантов.

Закат Европы, наконец

Но это – низовой уровень пропаганды, притворяющийся журналистикой. Над ней есть и надстройка – «аналитика», которая должна придавать этому чувственному порыву видимость аргументации и глубокомысленности. Один из ее фундаментальных тезисов сегодня выглядит так: «Евросоюз повторяет судьбу позднего СССР». На этом сравнении базируется любые доводы в пользу «краха Евросоюза» и референдума в Каталонии как его первого звонка. Например, политолог Федор Лукьянов, комментируя накануне события в радиоэфире, говорит, что происходящее в Каталонии «напоминает времена позднего СССР с парадом суверенитетов». Другая говорящая голова и постоянный гость аналитический ток-шоу Виталий Третьяков в качестве аргумента использует магию цифр: «Время их жизни (союзов государств) – от 50 до 75 лет, что тоже предначертано историей, но я этого не буду сейчас доказывать. (…) Что мы и видим сейчас в Евросоюзе, уже вошедшем в последнее десятилетие его жизни». «Империи распадаются» – говорят, подводя итоги Каталонского референдума, пропагандисты, внушая нам, что таковы «законы природы» и это «только начало».

«СССР был империей – все империи распадаются – поэтому Евросоюз тоже распадется». Эта логика покоится на ряде горизонтальных тезисов, которые как бы ходят по кругу и беспрерывно отсылают друг к другу.