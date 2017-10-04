Смартфоны военных, которые находятся на базах НАТО в странах Прибалтики и в Польше, подверглись хакерской атаке. Об этом пишет WSJ.

Военные подозревают, что атаки производили российские хакеры. На Россию, в частности, указывал IP-адрес, с которого пытались взломать смартфон. Других подтверждений причастности России газета не представила.

Атакам подверглись военные на базах в Эстонии, Латвии и Польше. Для этого, в частности, использовались дроны, оснащенные техникой для наблюдения. Эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что это указывает на связь с государством, так как такое оборудование недоступно обычному населению.

На военной базе в Польше, например, хакерской атаке подверглись смартфоны и аккаунты в фейсбуке как минимум семи человек.

Как рассказал один из собеседников издания, после возвращения с учебных стрельб он обнаружил, что его смартфон пытаются взломать. Хакер якобы пытался пройти через второй этап его защиты.

Из-за участившихся случаев взлома, военных в Эстонии обязали вынуть SIM-карты из телефонов, а интернетом разрешили пользоваться только через безопасные соединения в части. Использование геолокации также запрещено.

Источник газеты рассказал, что информация, полученная из смартфонов, использовалась во время встреч с военными, чтобы их запугать. При этом они опасаются, что взломанные смартфоны могут отправлять ложные команды военным в случае начала боевых действий.

В мае Reuters писало, что российские хакеры в течение двух лет совершали кибератаки на энергетические сети балтийских стран. Им, в частности, удалось нарушить работу системы, используемой для управления энергосистемой.

Источники агентства утверждали, что к взлому причастна российская группировка Sandworm, участников которой подозревали в нападении на энергетические компании Западной Европы и США в 2014 году. Они все еще действуют в Прибалтике, заявили собеседники агентства.

С начала 2016 года НАТО официально объявило о политике сдерживания России. Для этого в 2017 году альянс разместил четыре батальона военных в Польше и Прибалтике.