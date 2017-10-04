Глава «Роснано» Анатолий Чубайс 3 октября объявил о старте производства «самого совершенного персонального транспортного средства на планете» – смартджетов UJET. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Речь идет о складном электробайке, который, по словам Чубайса, «так же отличается от байков и велосипедов, как iPhone от кнопочных телефонов». Выпускает новинку новосибирская портфельная компания «Роснано» OCSiAl, на сайте смартджета говорится, что он будет стоить от €8,6 тысяч (585 000 рублей). В год планируется выпускать 32 тысячи UJET. Продажи начнутся в Монако, Испании, Франции и других странах Евросоюза. В дальнейшем UJET появятся в Азии.