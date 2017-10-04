Это адаптированный перевод статьи Bloomberg Quint. Другие материалы издания можно прочитать по ссылке.

Приземистый оранжевый робот Butler везет на себе целый стенд со взятыми на складе товарами – от смартфонов до шампуней. У него уходит час на то, что средний работник выполняет за пять. Его «родственник» Sorter – «умный» конвейер – распределяет посылки по весу, размеру и месту доставки, по меньшей мере, в четыре раза быстрее человека.

Машины, созданные крупнейшей в Индии компании по производству роботов для складских помещений GreyOrange, помогают интернет-магазинам и логистическим компаниям сократить время доставки и ее стоимость. Это крайне важно для борьбы за превосходство на индийском рынке электронной коммерции, переживающей настоящий бум. Но также это лишает рабочих последних средств к существованию.