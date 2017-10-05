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Справедливость Нобелевского комитета – очень спорный вопрос. Так, 3 октября были объявлены лауреаты премии по физике. Ими стали американские ученые Райнер Вайс, Кип Торн и Барри Бэриш за исследование гравитационных волн. Все трое – руководители проекта LIGO, лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории в США. Они разделят между собой приз в 9 млн крон (около $1 млн). И получат все преимущества, связанные с нобелевским статусом – включая, например, повышенную цитируемость их публикаций.

Награда досталась единицам, хотя свой вклад в исследование внесли гораздо больше людей. В работе о наблюдении за гравитационными волнами их список занимает несколько страниц. «Успех LIGO стал возможным благодаря сотням людей, – заявил астрофизик Мартин Рис. – Однако Нобелевский комитет настаивает на том, чтобы выдавать индивидуальные награды. Это искажает представление о том, что в действительности представляет собой наука».

Практика давно показала, что Нобелевская премия не всегда достается лучшим и даже достаточно компетентным ученым. Классический пример – история датского микробиолога Йоханнеса Фибигера. В 1927 году ему вручили Нобелевскую премию за то, что он установил влияние паразитических червей на развитие рака. На церемонии его исследования (заражение такими червями крыс) назвали «величайшим вкладом в экспериментальную медицину современности». Хотя позднее его выводы не подтвердились – оказалось, что у крыс не развивался рак, а опухоли в их организмах были вызваны недостатком витамина A.

Однако, несмотря все это, система остается неизменной. Ее недостаткам посвящена публикация журнала Atlantic.