С 3 по 7 октября в Москве и Санкт-Петербурге проходят мероприятия Российской энергетической недели. В среду, 4 октября, на форуме с большой речью выступил президент РФ Владимир Путин. В ней он высказался по очень широкому кругу вопросов.

Электромобили. Путин рассказал, что уже пробовал ездить на электромобилях и ему нравится этот вид транспорта, так как электромобили «приемистые, юркие, быстрые, эффективные». Президент также не исключил, что когда-нибудь может приобрести автомобиль Tesla.

«Мы открыты, мы покупаем и продаем. Причем покупаем все, что нам полезно, и продаем все, что нам выгодно. Поэтому ничего тут особенного нет. Думаете, мы будем ездить только на телеге что ли? Нет, мы уже не на телеге ездим. Или на танках».

Возобновляемые источники энергии. Возобновляемые источники выйдут на первое место в сфере генерации энергии не раньше, чем через 30 лет, считает Путин. Он согласился с необходимостью двигаться к этому моменту, при этом отметив, что технологии использования угля и нефти также улучшаются.

«Энергобаланс все-таки будет сохраняться, сегодняшний энергобаланс в основном. В этой связи хотел бы отметить, что такой вид топлива, как газомоторное топливо, на наш взгляд, является гораздо более высокоэкологичным в конечном итоге, чем электромобили».

Цена на нефть. По мнению Путина, в ближайшее время ситуация на мировом энергетическом рынке будет сбалансиорванной. Президент отметил, что она будет зависеть от «взвешенного подхода» стран-производителей энергоресурсов. Последние договоренности, по его словам, показывают, что такой подход возможен.

«Углеводороды будут востребованы на протяжении еще долгих десятилетий. Необходимость их использования будет очевидна и будет возрастать».

Новый президентский срок. Путин заявил, что пока еще не принял решение о выдвижении на четвертый срок. Касаемо других участников гонки, президент выразил уверенность, что они опубликуют свои программы к началу декабря, когда официально стартует кампания.

«Нет, я еще не только не решил, против кого я буду баллотироваться. Я не решил, буду ли я баллотироваться вообще».

Проблема имущественного неравенства в России. По мнению президента, увеличение расслоения между богатыми и бедными является «реальной проблемой» России. Путин заявил, что власти знают, что нужно делать для исправления ситуации, однако не уточнил, какое именно решение имеется в виду.

«За предыдущие два года соотношение немножко изменилось в худшую сторону, но сейчас оно опять начинает выправляться. Нам нужно многое менять в сфере социальной политики, нужно создать систему, при которой помощь государства будет целевым образом идти для тех категорий, которые в ней нуждаются, а не одинаково для всех».

Отношения с США. По мнению Путина, сложности в российско-американских отношениях связаны с тем, что в самих Соединенных Штатах идет жесткая внутриролитическая борьба. Россия, подчеркнул президент, терпеливо ждет, когда она закончится.

«Как складываются межгосударственные отношения, вы сами видите. Они стали заложником внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах. Отдельные силы используют российско-американские отношения для решения внутриполитических американских проблем».

Северная Корея. Путин считает, что попытки разговаривать с КНДР с позиции силы лишь больше укрепляют режим Ким Чен Ына. Президент отметил, что «был момент, когда в принципе с Северной Кореей договорились» по ядерной программе, однако затем Пхеньян был спровоцирован блокировками счетов северокорейских банков, потому что «кому-то показалось, что обязательства, которая Северная Корея на себя взяла, слишком малы».

«Можно нанести глобальный обезоруживающий удар? Можно. Достигнет ли он цели? Не известно. Потому что, наверняка, никто не знает, где и что есть. На сто процентов никто не знает – это закрытая страна».

Сирийский конфликт. В Сирии Россия сотрудничает с Соединенными Штатами, и сторонам удается находить общие подходы, заявил Владимир Путин. Он также отметил, что не так давно обсужал Сирию в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.