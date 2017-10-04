Оппозиционер Алексей Навальный объявил о планах провести акции протеста в России 7 октября. Об этом он написал в своем блоге.

В 80 городах России планируется подать заявки на пикеты, написал он.

Власти Москвы отказались согласовать митинг на Пушкинской площади, не предложив альтернативную площадку. По мнению политика, это означает согласование акции. Акция на Марсовом поле в Санкт-Петербурге также не согласована.

Во время акций участники потребуют политической конкуренции и допуска Навального до выборов президента России в 2018 году.

Как сообщили в столичной мэрии «Интерфаксу», власти рассматривают заявки сторонников Навального на проведение акций в нескольких местах в период с 6 по 8 октября.

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Ранее власти Санкт-Петербурга не ответили на заявку Навального на митинг в установленный срок, что, по мнению оппозиционера, означало разрешение на проведение акции. После этого в Смольном пояснили, что не согласовали ее. Вице-губернатор Санкт-Петербурга, в свою очередь, заявил, что митинги политика не будут согласованы ни при каких условиях.

«Мы и не собирались ни предлагать, ни предоставлять Навальному какое-либо место под митинг. Так что разговоры о том, что ему где-то разрешат, не более чем слухи. Скажу вам категоричнее: мы и в будущем не собираемся этого делать», – сказал он.

Самого Навального арестовали на 20 суток за повторное нарушение правил проведения митингов 2 октября. Его задержали перед акцией в Нижнем Новгороде. Власти города сначала согласовали митинг, однако затем отказали в ее проведении из-за спортивного фестиваля. Оппозиционер счел акцию согласованной, так как отказ пришел слишком поздно.

7 октября – день рождения президента России Владимира Путина.