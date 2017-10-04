Вечером 4 октября в Москву с трехдневным визитом прибудет король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Это первая его поездка в качестве саудовского монарха и, что важнее, первый с момента основания этого государства визит саудовского короля в Россию, пусть и сам Салман уже посещал нашу страну в 2006 году, в статусе губернатора Эр-Рияда.

Это событие нельзя назвать дежурным. И не только потому, что подготовка к приезду короля идет уже несколько месяцев, а впервые о возможности визита заговорили еще в 2015 году. Независимо от тех документов, которые будут подписаны в сфере экономики, энергетики и борьбы с терроризмом, визит практически гарантирует изменения во внешнеполитических ориентирах двух стран. Даже несмотря на сохраняющиеся между ними противоречия по сирийскому конфликту, взглядах на Иран, конкуренцию на рынке энергоресурсов и крайне стереотипное восприятие друг друга.