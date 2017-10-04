«Газпром-медиа» запускает новый федеральный развлекательный телеканал «Супер». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. В холдинге информацию подтвердили.

Телеканал рассчитан на семейную аудиторию и больше ориентирован на женщин, рассказали собеседники газеты. По словам представителя «Газпром-медиа», возраст целевой аудитории – 14–44 лет.

Телеканал начнет работу с 1 января 2018 года. Как отметили источники издания, запуск планируется в сжатые сроки, презентация для рекламодателей пройдет в ноябре. Инвестиции в проект не раскрываются. Канал войдет в ГПМ РТВ, управлять им будет Yellow, Black and White – основой программной сетки будет контент компании, пишут «Ведомости». В «Газпром-медиа» отметили, что управлять каналом будет ГПМ РТВ.

По словам собеседников газеты, «Супер» начнет с повторов проектов YBW, а также контента, который выходил на других каналах «Газпром-медиа». Собственные программы на телеканале появятся позднее, добавили они.

В YBW от комментариев отказались. Представитель «Газпром-медиа» что подробности по контенту телеканала будут позднее.