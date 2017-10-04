Мосгорсуд смягчил приговор осужденному участнику акции 26 марта Андрею Косых.

Вместо четырех лет в колонии он пробудет 3 года и 8 месяцев, пишет «Интерфакс». Приговор Косых, таким образом, вступил в силу.

Косых признали виновным в применении насилия к полицейскому (части 1 и 2 стать 318 УК). Как утверждало следствие, он ударил сотрудника полиции в голове, а затем нанес удар ногой по голове другому полицейскому, от чего тот потерял сознание. Косых признал свою вину.

Заметка дополняется.