В конце сентября террористическая группировка «Исламское государство» объявила о том, что захватила в плен двоих россиян. На официальном уровне власти пока не подтверждают эту информацию. Republic рассказывает, что известно об этом на данный момент.

Впервые о том, что россияне попали в плен к боевикам ИГИЛ, стало известно 28 сентября. Тогда агентство SITE, занимающееся мониторингом активности террористов в медиа, сообщило об этом со ссылкой на подконтрольное террористам агентство Amaq News. В публикации утверждалось, что двое «российских военнослужащих» захвачены в плен в провинции Дэйр-эз-Зор, а еще один убит.

3 октября Amaq News опубликовало видеозапись, на которой двое пленных подтверждают, что находятся в плену у террористов. На записи один из них представляется как Заболотный Роман Васильевич, 1979 года рождения, уроженец Ростовской области и называет второго уроженцем Домодедовского района Цуркану Григорием Михайловичем 1978 года рождения. Когда именно была сделана запись, неясно. Также на ней не упоминается о возможной гибели третьего россиянина.

https://twitter.com/AlqalaamVID/status/915222927406194689?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2F

После публикации видео личность Цуркану подтвердили его родственники. Брат пленного заявил, что тот не является военнослужащим и находится в Сирии как сотрудник частной военной компании (ЧВК) Вагнера:

«Да, это мой брат. Я не открещиваюсь. На убой посылают, заманивают деньгами, а потом отказываются от них, потому что контрактники так воевать не могут. “…” Я знаю, что ему регулярно медали выдавали за боевые действия в Донбассе. У нас все почему-то полумеры какие-то. Официально ничего не говорят, куда-то приглашают. Дают ордена, боевые медали, и в то же время тебя бросают, чуть что не так».

Родители Цуркану позже заявили о том, что им позвонили из ФСБ и потребовали «не поднимать шум», пообещав, что их сына освободят.

Представители казачьих организаций, в свою очередь, опознали в ролике Романа Заболотного как одного из участников казачьего движения. Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала материал с данными о том, что Заболотный был в группе казаков, которые в апреле 2017 года пытались сорвать открытие штаба политика Алексея Навального в Ростове-на-Дону.

CIT

Официальная реакция

В Минобороны РФ опровергли захват в плен российских военнослужащих как в конце сентября, так и после появления видеозаписи, заявив, что «все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил «в первую очередь ориентироваться на соответствующее заявление по линии Минобороны». Он подчеркнул, что в Кремле «видели сообщения в СМИ» о том, что пленные могут являться россиянами, однако не готовы воспринмать это как официальную информацию. При этом Песков отметил, что «безусловно, Москве озабочены судьбой этих граждан в случае, если они являются гражданами РФ».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство пытается установить гражданство и местонахождение людей, фигурирующих на видео «в сотрудничестве с зарубежными коллегами в регионе». Она подчеркнула, что ИГИЛ пока не выдвигал каких-либо требований для освобождения заложников.