Простуда – самое распространенное заболевание на свете. Это главная причина, по которой дети пропускают школу, а взрослые – работу. По существующим оценкам, это заболевание обходится американской экономике до $40 млрд ежегодно, канадской – в $6 млрд, в России – $7,8 млрд или 541,7 млрд рублей (в статистику вошли ОРВИ и грипп вместе). Несмотря на это, ни вакцин, ни эффективного лекарства от простуды до сих пор не существует. Republic разобрался, почему так и есть ли надежда.

Почему мы заболеваем

Вопреки расхожим представлениям, само по себе охлаждение – промоченные ноги или прогулка без шапки – не вызывает простуду. У заболевания вирусная природа, и его активизация в холодное время года связана с несколькими причинами: охлаждение ослабляет иммунный ответ организма, многие вирусы лучше чувствуют себя при низких температурах и, наконец, мы больше находимся в помещениях в непосредственной близости других людей, а значит, вирусу проще распространяться.

Простуду могут вызывать более 200 вирусов разных типов – риновирусы, энтеровирусы, аденовирусы, коронавирусы, вирусы гриппа и парагриппа и другие. Самые распространенные виновники простуды – это риновирусы, они становятся причиной болезни в 25–50% случаев. Риновирусы любят относительно прохладную среду, и поэтому предпочитают жить в носоглотке, а не глубоко внутри тела, – вот почему главные симптомы простуды появляются именно там. Частота простуд зависит от возраста: в среднем взрослые простужаются 2–3 раза в год, дети – до 5–6 раз, а пожилые люди – 1 раз в год; бывают и те, кто практически не болеет. Обычно болезнь продолжается 7–10 дней, при стандартном ее развитии первые 3–4 дня происходит ухудшение симптомов, 1–2 дня они остаются стабильными, а за оставшиеся 3–4 дня сходят на нет.

Заражение вирусом, вызывающим простуду, происходит воздушно-капельным путем (вдыхание микроскопических частей слизи от кашляющего или чихающего человека) или из-за самозаражения (касание слизистой глаз, рта или носа) после контакта с заболевшими людьми или предметами, ими использованными. Вирусы могут жить на поверхностях в течение нескольких дней (причем дольше они выживают на гладких, непористых материалах) и в течение 24 часов сохранять способность вызвать заражение, поэтому можно «подцепить простуду» в общественном транспорте, в самолете или через предметы общего пользования в офисе, магазине или школе. Вирус не может проникнуть в организм через кожу, поэтому ему нужно несколько часов, чтобы добраться, к примеру, с рук до носа – если только мы сами не помогаем ему, доставляя на слизистые оболочки.