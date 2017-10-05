Владимир Познер, живая легенда, а также отец-основатель премии ТЭФИ, аккуратно возмущается. Вспоминает, как в 1994 году, став президентом свежесозданной Академии российского телевидения, попросил Эрнста Неизвестного сделать статуэтку для будущих лауреатов. Неизвестный очень беспокоился, что выбирать победителей будут без соблюдения демократических процедур, Познер клялся сделать все возможное, чтобы этого не допустить. Прошло двадцать три года, и теперь судьбу статуэтки Неизвестного решает неизвестно кто – не уважаемые академики, а выборщики, назначаемые учредителями из Индустриального комитета, подменившего собой академию. В общем, ранимый Познер опечален, поминает копирайты и на статуэтку Орфея, и на само название премии и просит комитет премию переименовать, а статуэтку вернуть.

Это, конечно, тонкая дипломатия – Владимир Владимирович Познер тоже ведь работает на одном из двух главных пропагандистских каналов, вынужден блюсти приличия и не может высказаться прямо, но проблема не в споре выборщиков с академиками, а в самом списке победителей.