Это перевод статьи автора Bloomberg View Леонида Бершидского. Другие колонки Bloomberg View можно прочитать по ссылке.

Имеются веские причины, почему российская машина пропаганды поддержала прошедший в воскресенье каталонский референдум, а украинский МИД, напротив, объявил его «нелегитимным». Ситуация в Каталонии напрашивается на сравнение с тем, что произошло в Крыму весной 2014 года, и эти аналогии не так легко снять, как, вероятно, полагают сторонники независимости Каталонии.

Прежде чем приступить к обсуждению параллелей, разберемся с одним явным отличием. В марте 2014 года украинский полуостров Крым был заполнен российскими войсками как в униформе, так и в гражданской одежде. Спустя несколько дней после того, как в результате революции на Украине правительство Виктора Януковича было смещено, российские «зеленые человечки», как тогда называли российских солдат в военной форме без знаков отличия, захватили Верховный совет Крыма и поставили местного пророссийского политика Сергея Аксенова премьер-министром полуострова.

Украина настаивает, что референдум 16 марта 2014 года, в ходе которого жители Крыма проголосовали за отделение от Украины и присоединение к России, проходил под угрозой применения оружия. Это, впрочем, неправда. Ни «зеленых человечков», ни российских солдат в униформе на избирательных участках во время голосования не было. На крымчан не оказывалось никакого вооруженного давления с целью заполнить бюллетени определенным образом – даже на коренных жителей, крымских татар, которые не поддержали отделение полуострова и в большинстве своем воздержались от голосования. Присутствие российских войск сыграло свою роль, но не оно делает этот референдум нелегитимным.