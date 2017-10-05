Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Об этом сказано на сайте президента.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко, ранее он занимал пост гендиректора «Росморпорта». Как сообщил пресс-секретарь президента, Миклушевский освобожден от должности по собственному желанию.

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Миклушевский занимал этот пост с 2012 года. Сам Миклушевский заявил, что планирует вернуться в Москву, так как ему предложили другую работу.

Это уже шестая отставка губернаторов за прошедшие две недели. Ранее своих постов лишились губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, самарский губернатор Николай Меркушкин и глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.