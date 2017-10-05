Доля секретных расходов российского бюджета на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» в 2018 году увеличится на 38,3% (154 млрд рублей). Их сумма станет максимальной с 2007 года, подсчитали в РБК.

Наибольшая часть этой суммы пойдет на расходы из подраздела «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности». В открытой части этого подраздела, как пишет РБК, фигурируют расходы на социальную поддержку семей силовиков и доставку государственной корреспонденции.

Такое увеличение будет компенсировано за счет сокращения финансирования так называемых гражданских разделов – «Общегосударственных вопросов» и «Национальной экономики». Секретные расходы на госаппарат, например, снизятся на 75 млрд рублей и составят 67 млрд рублей.

Всего на секретную часть бюджета пойдет 17,6% расходов.