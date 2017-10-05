В редакцию и к активистам «Открытой России» приехали с обысками по «делу ЮКОСА». Об этом сказано на сайте организации.

Обыски прошли у главного редактора издания «Открытая Россия», у родителей председателя движения Александра Соловьева, у системного администратора Артема Минича, а также у дочери главреда Центра управления расследованиями Андрея Коняхина. Позднее в организации сообщили, что обыск прошел и у менеджера исполнительной дирекции движения Нины Алексы.

https://twitter.com/alx_solovyev/status/915776494638702592

Сообщается, что во время обысков у Соловьева изъяли телефон, компьютер и цифровой фотоаппарат.

Следственные действия проходят по «делу ЮКОСа» № 18/41–03, возбужденного в 2003 году.