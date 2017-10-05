В министерстве культуры решили отказаться от увеличения стоимости прокатного удостоверения для иностранных фильмов до 5 млн рублей. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Мединский «Газете.Ru».

По его мнению, такая стоимость прокатного удостоверения помешает выходу в прокат малобюджетного авторского кино.

«Я считаю, что это правильный принцип, сделать так, чтобы за счет западного, голливудского кино финансировался отечественный кинематограф. Формы могут быть разные. Например, во Франции и Польше существует не разовый взнос, а процент от сборов», – сказал он.

Заметка дополняется.