В министерстве культуры решили отказаться от увеличения стоимости прокатного удостоверения для иностранных фильмов до 5 млн рублей. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Мединский «Газете.Ru».
По его мнению, такая стоимость прокатного удостоверения помешает выходу в прокат малобюджетного авторского кино.
«Я считаю, что это правильный принцип, сделать так, чтобы за счет западного, голливудского кино финансировался отечественный кинематограф. Формы могут быть разные. Например, во Франции и Польше существует не разовый взнос, а процент от сборов», – сказал он.
Заметка дополняется.
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