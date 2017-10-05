Операторам могут разрешить отсрочить исполнение «антитеррористических» законов Ирины Яровой, чтобы выполнить программу «Цифровая экономика». Об этом рассказали «Ведомостям» участники рабочей группы госпрограммы.

Таким образом операторов хотят стимулировать инвестировать в развитие сетей связи и технологии. Операторы также могут получить налоговые льготы: снижение налога на прибыль с 20% до 12,5%, а также уменьшение отчислений операторов в фонд универсальных услуг связи (сейчас туда перечисляют 1,2% выручки).

В документе, пишут «Ведомости», предлагаются и другие послабления, например упрощение выдачи разрешений на строительство инфраструктуры и процедуры оформления земли.

Программу «Цифровая экономика» 2018–2020 годы правительство утвердило в июле. Премьер-министр Дмитрий Медведев тогда заявил, что перевод экономики России в цифру – вопрос глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности.