Холдинг En+ Group Plc Олега Дерипаски официально объявил о проведении IPO глобальных депозитарных расписок на Лондонской и Московской биржах. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте торговой площадки.

Как отмечается в сообщении, каждая глобальная депозитарная расписка будет представлять собой одну обыкновенную акцию компании. Общий объем IPO может составить $1,5 млрд; из них $1 млрд привлечет сама компания, еще $500 млн вложит сингапурская AnAn Group, являющаяся партнером китайской CEFC.

Организаторами IPO выступят Citigroup, Credit Suisse, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал».

Активы En+ Group включают 48,13% UC Rusal, энергетическую компанию «Евросибэнерго», Красноярский металлургический завод, а также ряд других менее крупных металлургических и энергетических предприятий. Общий доход группы за первое полугодие 2017 года составил $5,8 млрд.

РБК отмечает, что IPO холдинга Дерипаски стало первым размещением на Лондонской бирже с момента ввода санкций против России в 2014 году.

О планах En+ выйти на IPO впервые стало известно в декабре 2016 года. Тогда Bloomberg сообщал, что компания рассматривает возможность листинга в Лондоне или Гонконге.