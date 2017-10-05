Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, «который в романах большой эмоциональной силы показал бездну, скрывающуюся за иллюзорной связью с миром». Об этом сказано на сайте премии.

Кадзуо Исигуро – автор романа «Остаток дня», который удостоен Букеровской премии. По фильму также сняли фильм, в котором сыграл Энтони Хопкинс. Другой его роман «Не отпускай меня» включили в список 100 лучших английских произведений по версии журнала Times. Всего он написал 8 романов, а также сценарии для фильмов и телевидения.

Как отметили академики, темы, наиболее присущие Исигуро, это время, память и самообман.

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Исигуро родился в 1954 году в Нагасаки. Спустя шесть лет его семья эмигрировала в британский город Гилфорд. Он окончил факультет английского языка Кентского университета, затем продолжил изучение творческого письма в Университете Восточной Англии.

В 2016 году премию вручили американскому певцу Бобу Дилану «за создание новых поэтических выражений в концепции великой американской песенной традиции».

Размер Нобелевской премии в 2017 году составляет 9 млн крон ($1,1 млн). Премию по литературе вручили в 110-й раз, первых лауреатов объявили в 1901 году.