Темпы развития солнечных электростанций в 2016 году впервые превзошли темпы развития угольных. Об этом сказано в докладе Международного энергетического агентства.

За год прирост мощностей солнечных электростанций составил 74 гигаватт (увеличился на 50%), а угольных – 54 гигаватт. Наибольший прирост мощностей отметили в Китае. В сумме прирост мощностей в альтернативной энергетике составил 164 гигаватт.

По прогнозам агентства, к 2022 году Китай, США и Индия будут мировыми лидерами по темпам развития альтернативной энергетики. Ожидается, что к этому году мощности электростанций, которые работают за счет возобновляемых источников, увеличатся на треть.

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Ранее стало известно, что суммарные вложения в электроэнергию в 2016 году впервые превысили вложения в нефть, газ и уголь, составив $1,7 тлрн.

Количество выработанной солнечной энергии в Великобритании впервые превысило результат угольных электростанций в апреле 2016 года. К 2025 году страна планирует полностью отказаться от угольных электростанций.

По мнению президента России Владимира Путина, потребность в углеводородах сохранится на протяжении «долгих десятилетий».