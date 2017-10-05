Суд округа Окленд в Мичигане отправил местную жительницу за решетку на семь дней за то, что она отказалась прививать своего девятилетнего сына. Об этом пишет The Washington Post.

Ребекка Бредоу заявила, что выступает против вакцинации, поскольку считает, что это выбор каждого человека. Суд обязал женщину привить сына еще год назад, но она так и не сделала этого. После нового судебного заседания в сентябре 2017 года Бредоу дали неделю, чтобы она сделала своему ребенку около восьми прививок. Женщина вновь отказалась, сославшись на свои религиозные убеждения. При этом она подчеркнула, что не выступает против вакцин в принципе.

«Я не могу пойти против своих религиозных взглядов. Речь идет о выборе. О том, что я как мать, имею право решать вопросы здоровья своего ребенка и делать свой выбор», – сказал Бредоу на суде.

В то же время отец ребенка Джеймс Хорн выступал за то, чтобы сделать их сыну необходимые прививки. Хорн и Бредоу после развода разделяют совместную опеку над сыном, при этом женщина была главным опекуном.

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После сегодняшнего решения судья передала временную опеку Хорну и обязала его привить сына. Она также отметила, что Бреддоу подписала прошлое судебное решение о необходимой вакцинации, а значит согласилась с ним. «Мне ясно, что вас не заботят законы, даже если вы с ними соглашаетесь <…> У суда не было альтернативы, кроме как принять это решение», – сказала судья.

Отказ от вакцинации в США

Практика отказа от прививок – довольно распространенное явление как в США, так и в других странах. Согласно одному из последних исследований, основными причинами такого решения становятся религиозные и философские убеждения, личные причины, вопросы безопасности и желание получать больше информации от производителей лекарств.

Сейчас большинство американских штатов разрешают отказываться от вакцинации по религиозным причинам. Около 20 из них, включая Мичиган, разрешают не прививаться по религиозным и личным соображениям. И только три штата, Калифорния, Миссисипи и Западная Вирджиния, запрещают отказ от прививок по любым причинам кроме медицинских противопоказаний.

Американская медицинская ассоциация (АМА) долгое время выступала против того, чтобы разрешать родителям отказываться от вакцинации по немедицинским причинам, и подчеркивала необходимость предупреждать такие болезни, как, например, корь или свинка.

Нарастающий спор о том, нужны все-таки прививки или нет, начался в 1998 году после публикации спорного исследования, которое связывало вакцинацию с развитием аутизма. Идея стала особенно популярной после того, как ее поддержал Дональд Трамп прежде чем баллотироваться на пост президента.

Сторонником связи между использованием определенных вакцин (в частности, консерванта тиомерсала) и аутизмом выступает также известный американский радиоведуший и экологический активист Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший. 2005 года он опубликовал свою статью для Rolling Stone и Salon.com под названием «Смертельный иммунитет», где приписал правительству заговор для сокрытия этой связи. Статью в итоге сняли из-за фактических ошибок, научного мошенничества и отсутствия доказательств.

Однако в 2014 году Кеннеди выпустил книгу, а затем содействовал созданию фильма, связывающего аутизм с вакцинацией. В январе 2017 года журналист заявил, что Трамп предложил ему возглавить новую комиссию по вакцинам. Позднее представители Трампа подчеркнули, что американский президент рассматривает возможность создания комиссия по аутизму. Однако впоследствии никаких новых сообщений на эту тему не появлялось.

Что думают о прививках в России

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, больше половины россиян (54%) выступают за то, чтобы прививать детей. Противников вакцинации среди опрошенных гораздо меньше – всего 5%. Основные аргументы отказа от прививок – побочные эффекты от лекарств, недоверие к качеству вакцин и к врачам, а также вероятность того, что ребенок может стать инвалидом. Кроме того, большинство противников вакцинации сходятся во мнении, что после прививок дети все равно болеют.

Тема отказа от прививок в России обсуждается не меньше, чем в США. В сентябре министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предложила штрафовать родителей, которые отказываются прививать своих детей – например, оплачивать им больничные листы «не так, как всем остальным». Скворцова также рассказала, что Минздрав работает над законопроектом, который сделает невозможным искажение сведений о лечении тех или иных заболеваний.

Позднее она заявила, что Минздрав отказался от идеи денежных штрафов. «Дело в том, что мы же не можем наказывать через родителей детей. Это механизм, который может сработать совсем не так, как теоретически он должен сработать», – пояснила Скворцова.