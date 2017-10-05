Главу предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова отпустили из-под ареста. Об этом сообщил руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. По его словам, дело вернут на пересмотр в Нижний Новгород.

https://twitter.com/IoannZH/status/915880262294282240

2 октября Симоновский районный суд Москвы дал Волкову 20 суток административного ареста за призывы к участию в несогласованной акции. Речь была о предвыборном митинге Навального в Нижнем Новгороде. Навальный так же получил 20 суток по этой статье. В штабе политика заявляют, что акция была согласована.

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За последний месяц Навальный провел серию митингов в рамках своей предвыборной кампании в регионах России. До Нижнего Новгорода никаких проблем не возникало – все акции были согласованы. По словам политика, его и Волкова аресты вызваны желанием властей сорвать большой митинг в Санкт-Петербурге 7 октября в день рождения Владимира Путина. Уже после ареста Навальный объявил о всероссийской акции протеста в этот день.