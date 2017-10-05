В Сирии казнили россиянина Романа Заболотного, который ранее попал в плен к террористической организации «Исламское государства». Об этом рассказал депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров, передает «Дождь».

Об этом ему рассказал источник из добровольческого движения, непосредственно связанного с Заболотным. О судьбе второго пленника депутату неизвестно.

Он отказался ответить на вопрос, ведутся ли переговоры с «Исламским государством», пояснив, что это закрытая информация.

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Впервые о том, что россияне оказались в плену у ИГИЛ стало известно 28 сентября. Агентство SITE сообщило, что двое российских военнослужащих захвачены в плен, а еще один убит. Спустя несколько дней подконтрольное террористам агентство Amaq News опубликовало видеозапись с двумя пленниками, которые представились Романом Заболотным и Григорием Цуркану.

Брат Цуркану заявил, что тот находится в Сирии как сотрудник частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В Минобороны захват российских военнослужащих отвергли.