В ночь на 2 октября Стивен Пэддок открыл огонь в центре Лас-Вегаса по посетителям фестиваля кантри-музыки. В результате его действий погибли 58 человек – инцидент стал максимальным по числу жертв отдельно взятого шутинга за всю историю США (до этого крупнейшим шутингом был инцидент в гей-клубе в Орландо с 49 жертвами). После этого Пэддок застрелился, и по прошествии трех дней ФБР и полиция до сих пор ничего не знают (или не сообщают) о возможных мотивах преступника.

Пэддок, живший в Неваде на протяжении нескольких последних лет, был достаточно обеспеченным человеком, зарабатывавшим деньги на продаже недвижимости и профессионально игравшим в казино, и никогда не имел проблем с законом. Его отец при этом был преступником-рецидивистом и в 1970-х после серии ограблений банков и побега из тюрьмы несколько лет входил в список наиболее разыскиваемых преступников ФБР.

Незапланированное самоубийство

Первоначально сообщалось, что Пэддок был застрелен полицейскими, однако достаточно быстро эта информация была опровергнута, и в полиции заявили, что злоумышленник застрелил себя сам. Полиция 4 октября сообщила о наличии неких улик, которые указывают на то, что Пэддок с самого начала не планировал совершать самоубийство, а намеревался покинуть место преступления и скрыться. Что в итоге заставило преступника поменять планы пока неясно. В номере, откуда он вел стрельбу, была обнаружена некая записка, однако ее содержание в полиции не раскрывают – подчеркивается лишь, что она не была предсмертной.

Десятилетия тайной жизни

Как выяснили представители расследования, Пэддок «десятилетиями вел тайную жизнь и покупал оружие и патроны». На данный момент неясно, делал ли он это с самого начала с преступными целями или пришел к идее шутинга позже. В полиции считают, что окончательное решение устроить стрельбу Пэддок мог принять в течение последнего года жизни – в этот период он стал покупать намного больше оружия чем раньше. Какое именно событие могло стать отправной точкой для этого, следователи пока не знают.

Возможные сообщники

Исходя из сложности и длительности подготовки Пэддока к стрельбе, полиция полагает, что «на каком-то этапе» у него практически точно должен был быть помощник – столь большой арсенал оружия, например, преступник вряд ли мог пронести в комнату отеля в одиночку. При этом кроме подобных косвенных предположений о каких-либо зацепках на этом направлении ничего не сообщалось.

Первоначально в помощи Пэддоку подозревалась уроженка Филиппин Марилу Дэнли, с которой у стрелка были отношения. Ее объявили в розыск, однако позже стало известно, что в момент стрельбы она находилась у себя на родине. Дэнли вернулась в Соединенные Штаты 3 октября, после чего ее допросили полицейские. О деталях допроса не сообщалось, однако женщина была отпущена и статуса подозреваемой сейчас не имеет.

Связь с террористами

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу уже через несколько часов. Аналогичным образом ИГИЛ брала на себя ответственность за стрельбу в Орландо в 2016 году – тогда, однако, позже было установлено, что стрелок Омар Матин прямого отношения к террористическим группировкам не имел, несмотря на то что еще за несколько лет до инцидента попадал в поле зрения ФБР из-за экстремистских взглядов. Сейчас следователи заявляют об отсутствии оснований полагать, что действия Пэддока как-либо связаны с международным терроризмом; при этом полностью исключить такую возможность в ФБР пока не готовы.