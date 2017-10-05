Японская государственная телерадиокомпания NHK признала, что их сотрудница Мива Садо умерла от переработки. Об этом пишет The Japan Times.

Журналистка освещала выборы в Столичную ассамблею Токио и Палату Советников с июня по июль 2013 года. Она скончалась спустя три дня после выборов в верхнюю палату парламента Японии. Ей был 31 год.

Основная причина смерти – сердечная недостаточность.Как выяснил трудовой инспектор, за месяц перед смертью у нее было два выходных. За месяц Садо отработала 159 сверхурочных часов.

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Старший сотрудник отдела новостей в NHK Масахико Ямаучи заявил, что смерть девушки показала «проблему нашей организации в целом, включая систему труда и то, как освещаются выборы».

В Японии переработку официально признают причиной смерти.